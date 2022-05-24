المفتي قبلان: سياسة الكيد والتحدي لا تنفع أحدا

استقبل المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في مكتبه في دار الافتاء الجعفري منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان السيدة يوانّا فرونِتسكا وجرى التباحث في وضع لبنان واستقراره، ودور الأمم المتحدة ومسؤولياتها في ما خصّ الملفات الأممية.

وأكد المفتي قبلان “ضرورة الإنقاذ السريع للبلد لأن أزمة الأكثرية وعدم الأكثرية تضعنا على حافة الفراغ والشلل والغموض، وسط الانقسام العامودي الذي يعيشه لبنان”.

وحذر “بشدة من أي فراغ يمكن أن يطال رئاسة الجمهورية”، مشيراً إلى ضرورة حماية المجلس النيابي ودوره من أي انقسام سياسي، لأن أي انقسام أو شلل يطال المجلس النيابي يعني فوضى على مستوى باقي السلطات، فضلاً عن أسوأ كارثة يمكن أن تطال صميم لبنان”، مشددا على “ضرورة الحوار بين الأفرقاء اللبنانيين من أجل المصلحة الوطنية العليا، لأن سياسة الكيد والتحدي لا تنفع أحدا، بل ستكون نتيجتها وبالاً على الجميع”.

ودعا المفتي قبلان “بعض الهواة الجدد إلى الالتفات للدروس الميثاقية التي تحكم لبنان في ظل نظامه السياسي الحالي”، لافتاً “إلى أن الرئيس نبيه بري اليوم هو ضرورة نيابية وطنية وميثاقية وسط عواصف عاتية تضرب لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام