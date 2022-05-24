المساعدون القضائيون في النبطية اعتصموا تحت قوس محكمة قصر عدل النبطية

نفذ المساعدون القضائيون في النبطية اعتصاما تحت قوس محكمة قصر عدل النبطية احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يتخبط بها البلد موجهين صرخة للمسؤولين بان الوضع المعيشي “لم يعد يحتمل وان قدراتهم انهارت”.

والقى رئيس دائرة تنفيذ النبطية حسن ايوب كلمة باسم المعتصمين اعتبر فيها انه “لن تستقيم دولة في ظل عوز موظفيها ولن يستقيم قضاء والمساعدون القضائيون تحت خط الفقر، اتقوا الله ايها المسؤولون وترفعوا عن الصغائر والعتاب والاحجام واسعوا الى انقاذ الوطن والانسان بعيشه وصحته وتعليمه وأمنه لانه مع الانهيار الشامل لن تبقى مملكة تتربعون عليها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام