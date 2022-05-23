القوات المسلحة اليمنية : إسقاط طائرة CH4 تم بصاروخ أرض جو محلي الصنع وذلك أثناء خرقها للهدنة وقيامها بأعمال عدائية في أجواء العاصمة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 23 2022 - 23:34

القوات المسلحة اليمنية : إسقاط طائرة CH4 تم بصاروخ أرض جو محلي الصنع وذلك أثناء خرقها للهدنة وقيامها بأعمال عدائية في أجواء العاصمة

منذ 2 ساعة 23 May، 2022
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