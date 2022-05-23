الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي: أي تعامل مع الأسواق الروسية في هذه المرحلة سيؤدي إلى خسارة للجميع – موقع قناة المنار – لبنان
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May 23 2022 - 13:04
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نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم للمنار: نحن في العلاقة مع الحلفاء لم نقصر وكنا دائماً متعاونين
الشيخ قاسم: فلول 14 آذار كانوا في الانتخابات السابقة 47 نائباً والآن أصبحوا 36 نائباً وهذا يعني تراجعاً واضحاً
الشيخ قاسم: أتمنى على الأفرقاء المختلفين أن يضعوا أمامهم فكرة عدم التعطيل وليختاروا من يريدون لرئاسة مجلس النواب
الشيخ قاسم: نحن نؤيد ترشيح الرئيس نبيه بري لرئاسة مجلس النواب ويجب ألا نعطل هذا الاستحقاق
وصول الدفعة الأولى من باصات النقل العام الفرنسية إلى مرفأ بيروت
الوزير علي حمية: ندعو كل دول العالم إلى مساعدة لبنان من دون قيد أو شرط ونشكر فرنسا على تقديم هذه الباصات
الوزير حمية: سنبدأ بإعداد إطار قانوني جديد للنقل تكون من خلاله الدولة هي المنظمة والقطاع الخاص هو المشغل
النائب حسن فضل الله: السقف العالي لا يوصل للأمكنة التي يتوهمها البعض وحين يأخذ كل واحد حجمه تبدأ المسؤوليات الحقيقية
النائب فضل الله: مستعدون للتعاون مع من يلتقي معنا في عناوين أساسية كحماية السيادة ومنع أي تدخل خارجي ومكافحة الفساد
النائب فضل الله: ندعو الحكومة للقيام بمسؤولياتها ومن يعتبر أنه بالحصول على مقعد نيابي زائد يستطيع حكم البلد واهم
الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي يبدأ زيارة رسمية إلى سلطنة عُمان بدعوة من السلطان هيثم بن طارق آل سعيد
السيد رئيسي قبيل توجهه إلى عُمان: نسعى من خلال زيارة مسقط إلى تعزيز العلاقات الثنائية ضمن سياسة التوجه نحو دول الجوار
السيد رئيسي: الانتقام لدماء الشهيد العقيد في الحرس الثوري حسن صياد خدايى أمر مؤكد والاستكبار يقف خلف اغتياله
القوات المسلحة الإيرانية: التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات اغتيال العقيد في الحرس الثوري حسن صياد خدايى
الحرس الثوري الإيراني: سنعاقب الجماعات الإرهابية المرتبطة بالصهاينة والاستكبار على جريمة اغتيال العقيد صياد خدايى
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة: مبدأنا هو عدم القبول بالمساكنة والتعايش مع العدو الإسرائيلي
النخالة: الصهاينة يقاتلوننا على المسجد الأقصى ويريدون بالحد الأدنى أن يقسّموه لذلك علينا أن نكون مستعدين دائماً للمواجهة
حماس: قرار محكمة الاحتلال السماح لليهود بممارسة طقوسهم خلال اقتحاماتهم للأقصى تصعيد خطير يتحمل قادة العدو تداعياته
وزارة الدفاع الروسية: تدمير آليات أوكرانية في مقاطعة جيتومير كانت متوجهة إلى دونباس
الخارجية الروسية: لا نستبعد احتمال مناقشة تبادل أسرى آزوفستال مع كييف ومستعدون للعودة للمفاوضات حين تبدي رد فعل بناء
الخارجية الروسية: موسكو تلقت من روما مقترحاً للتسوية في أوكرانيا تجري دراسته
الكرملين: مصدر المشكلة التي تؤدي إلى التهديد بالمجاعة في العالم ليس روسيا بل العقوبات الغربية المفروضة عليها
الرئيس الأميركي جو بايدن خلال زيارته لليابان: الصين تلعب بالنار بشأن تايوان ومستعدون للدفاع عنها بوجه أي غزو صيني
الخارجية الصينية رداً على بايدن: ندعو الولايات المتحدة إلى توخي الحذر عند الحديث عن قضية تايوان
الأمم المتحدة: زيادة عدد النازحين قسراً حول العالم إلى أكثر من 100 مليون شخص للمرة الأولى على الإطلاق
رئيس الوزراء الأسترالي الجديد أنتوني ألبانيزي يؤدي اليمين الدستورية ويتعهد بإعادة إطلاق علاقات بلاده مع العالم
عاصفة ترابية في العراق تتسبب بتعليق الرحلات الجوية وعشرات حالات الاختناق وتوقعات بانحسارها مساء اليوم
مقتل 7 أشخاص على الأقل وإنقاذ نحو 100 آخرين إثر نشوب حريق في عبّارة في الفيليبين
وزيرة الخارجية البريطانية: سنقدم لمولدوفا أسلحة حديثة لصد أي تهديد بغزوها من قبل الرئيس الروسي
الرئيس الأمريكي جو بايدن يوقع مرسوما لدعم أوكرانيا بمساعدات جديدة قيمتها 40 مليار دولار نصفها مخصص للجيش
الدفاع الروسية: تدمير شحنة كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية الغربية قرب محطة لسكك الحديد شمال غرب أوكرانيا
رئيس الوزراء الأسترالي يقر بهزيمة حزب المحافظين في الانتخابات التشريعية وفوز حزب العمال فيها
الرئيس الإيراني: الضغوط القصوى التي مارستها واشنطن ضد طهران قد باءت بالفشل وهو ما اعترفت به الإدارة الأمريكية
الرئيس الروسي: روسيا تتعرض لحرب سيبرانية شاملة منذ بدء عمليتها في أوكرانيا
وزير الخارجية الروسي: محاولات الاتحاد الأوروبي الهيمنة على إفريقيا استعمار جديد لا يعجب روسيا
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال الاحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده والذي سيقام يوم الجمعة الساعة 5 عصراً في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_الحدث
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي: أي تعامل مع الأسواق الروسية في هذه المرحلة سيؤدي إلى خسارة للجميع
منذ 17 mins
23 May، 2022
اوكرانيا
روسيا
زيلينسكي
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