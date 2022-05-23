بايدن يؤيد تطلع اليابان للعضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي

أيد الرئيس الأمريكي جو بايدن ضرورة إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ورغبة اليابان بأن تصبح عضوا دائما فيه، حسبما أفادت قناة NHK اليابانية.

جاء هذا التصريح عقب اجتماع بايدن، الذي وصل إلى اليابان مساء أمس في زيارة رسمية، مع رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا.

وقال كيشيدا خلال كلمة ترحيب لبايدن قبيل المباحثات، إنه يجب على اليابان والولايات المتحدة قيادة العالم لتنفيذ مبدأ “منطقة المحيطين الهندي والهادئ المفتوحة والحرة”.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك انتقد كيشيدا العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، معتبرا أنها تسببت في “أزمة تهدد قواعد المجتمع الدولي”.

كما أكد الحاجة لتعزيز التحالف الياباني الأمريكي في مجال الردع، وقال “نعارض محاولة تغيير الوضع القائم بالقوة في بحر الصين”، مشيرا إلى أن بايدن أكد التزامه بالدفاع عن اليابان.

المصدر: وكالات