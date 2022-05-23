وزير الأشغال: غدا 23 أيار الساعة 10 صباحا تصل إلى مرفأ بيروت الدفعة الأولى من الباصات الفرنسية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 23 2022 - 01:22

وزير الأشغال: غدا 23 أيار الساعة 10 صباحا تصل إلى مرفأ بيروت الدفعة الأولى من الباصات الفرنسية

منذ 1 ساعة 23 May، 2022
باصات فرنسية
لبنان

قال وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، عبر حسابه على موقع تويتر كاتبًا “كما اكدنا في 11 أيار، غدا 23 أيار الساعة 10 صباحا تصل إلى مرفأ بيروت الدفعة الأولى من الباصات الفرنسية”.

المصدر: تويتر

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