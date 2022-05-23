وزير الأشغال: غدا 23 أيار الساعة 10 صباحا تصل إلى مرفأ بيروت الدفعة الأولى من الباصات الفرنسية

وزير الأشغال عرض مع السفير التركي التعاون في مجال النقل

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية، اليوم، سفير تركيا علي بارش أولسوي، وتناول معه التعاون المشترك القائم في مجال النقل على الصعيدين البري والبحري، لا سيما ما يتعلق منها بنقل البضائع بالشاحنات اللبنانية والتركية بحرا من خلال الخط البحري القائم بين مرفئي طرابلس وتاشجو في تركيا، لما له ...