العثور على جمجمة عمرها 8 آلاف عام في ولاية مينيسوتا الأميركية

عثر اثنان من راكبي زوارق الكاياك في ولاية مينيسوتا الأميركية على جمجمة يقدر عمرها بنحو 8 آلاف عام.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن قائد شرطة المنطقة سكوت هابل قوله: إن” راكبي زوارق الكاياك عثرا على الجمجمة في نهر مينيسوتا الناضب بسبب الجفاف على بعد حوالي 180 كيلومتراً غربي مينيابوليس” مشيراً إلى أنه أمر بنقل الجمجمة إلى فحص طبي شرعي وفي النهاية إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي” حيث استخدم عالم أنثروبولوجيا عدلي التأريخ بالكربون لتحديد أنه من المحتمل أن تكون جمجمة شاب عاش بين عامي 5500 و 6000 قبل الميلاد.

المصدر: وكالات