انهيار العملات الرقمية يجرد أحد أكبر مؤسسيها من لقب ملياردير

أعلن مبتكر منصة “بلوكتشين إيثريوم” للعملات الرقمية، فيتاليك بوترين، عبر تغريدة نشرها بحسابه على تويتر، أنه لم يعد مليارديرا.

لم يقدم بوترين أي تفسيرات عبر التغريدة التي كتبها كتعليق على منشوره حول النشاط في الشبكات الاجتماعية لمؤسسي تسلا وأمازون إيلون ماسك وجيف بيزوس، وجاء فيها: “أنا أقدر بشكل خاص أن إيلون وجيف يستجيبان حقا للناس”.

يبلغ فيتاليك بوتيرين من العمر 28 عاما. في مايو 2021، سمت مجلة “فوربس” الأمريكية بوترين أصغر ملياردير عملات مشفرة في العالم، حيث كانت تقدر ثروته بـ 1.09 مليار دولار، عندما تجاوز سعر عملة الإيثيريوم 3000 دولار لأول مرة، بحسب ما ذكرت صحيفة “rbc”.

أما الآن، تبلغ قيمة الإيثيريوم 1963 دولارا، ففي الأسابيع الأخيرة انخفضت قيمة العملة المشفرة بشكل كبير إلى أدنى القيم لعام 2022 بأكمله.

إلى جانب الإيثيريوم، انخفض سعر عملة البيتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم، حيث انخفض سعرها في منتصف مايو إلى أقل من 27 ألف دولار لأول مرة منذ عام 2020.

وأوضح رئيس صندوق العملات المشفرة “بيتبول كابيتال”، جو ديباسكوال، أن هذا الانخفاض جاء بسبب الوتيرة التاريخية للسياسة النقدية العالمية لمكافحة التضخم المرتفع، وتعزيز الدولار الأمريكي مقابل العملات العالمية الأخرى.

المصدر: سبوتنيك