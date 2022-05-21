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May 21 2022 - 06:32

إيران تحتل المرتبة الثالثة عالميا في إنتاج العسل

منذ 30 mins 21 May، 2022
Honey Iran
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

قال رئيس مركز بحوث نحل العسل التابع لوزارة الجهاد الزراعي الايراني” غلام حسين طهماسبي” ، إن إيران بعد الصین و ترکیا تحتل المركز الثالث عالمیا في انتاج العسل بإنتاجها 111 ألف طن سنويا.
وأضاف في مراسیم اليوم العالمي للنحل في كرج: “تحتل إيران المرتبة 35 في العالم من حيث متوسط الإنتاج على مستوى خلایا النحل، والتي يجب تحسين هذا الرقم”.
وقال: ” هناك 9 أنواع من النحل في العالم ومن بين هذه الأنواع التسعة، يوجد نوعان فقط في إيران، أحدهما نشط في المناطق المعتدلة والآخر في المناطق الجنوبية من البلاد”.
وأشار إلى منتجات النحل الأخرى،  قائلاً: “لا ينتهي إنتاج النحل بالعسل فقط، بل له دور كبير في المنتجات الصيدلانية والصحية”.

المصدر: وكالة ارنا

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