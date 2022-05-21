مصدر عسكري سوري: حوالي الساعة 23.1 من مساء الجمعة ٢٠-٥-٢٠٢٢ نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً برشقات من الصواريخ أرض – أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في جنوب دمشق – موقع قناة المنار – لبنان
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May 21 2022 - 01:14

مصدر عسكري سوري: حوالي الساعة 23.1 من مساء الجمعة ٢٠-٥-٢٠٢٢ نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً برشقات من الصواريخ أرض – أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في جنوب دمشق

منذ 12 mins 21 May، 2022
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