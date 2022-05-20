مراسل المنار: مقترح رفع الدولار الجمركي يسحب من النقاش في جلسة مجلس الوزراء – موقع قناة المنار – لبنان
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May 20 2022 - 16:46

مراسل المنار: مقترح رفع الدولار الجمركي يسحب من النقاش في جلسة مجلس الوزراء

منذ 13 mins 20 May، 2022
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