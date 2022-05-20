بوليانسكي: الحبوب مقابل الأسلحة لأوكرانيا

قال دميتري بوليانسكي النائب الأول للممثل الدائم الروسي لدى الأمم المتحدة، إن دول الغرب لم تتمكن بمجلس الأمن الدولي من دحض احتمال اتفاقها مع أوكرانيا على مبدأ “الحبوب مقابل السلاح”.

وأضاف الدبلوماسي الروسي: “لقد طلبنا من زملائنا الغربيين في الاجتماع مباشرة دحض هذه الرواية علنا، والتي يميل العديد من الخبراء نحوها اليوم. بالطبع، لم يقم أي أحد بدحض ذلك. ولم يشرح أحد كيف تساهم عمليات تسليم الحبوب الأوكرانية هذه في تعزيز الأمن الغذائي العالمي، وهو الأمر الذي تتحدث عنه الدول الغربية بصوت عال”.

يوم أمس الخميس، قال ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، متحدثا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن النزاعات والأمن الغذائي، إن الحبوب الأوكرانية المصدرة لا تذهب إلى البلدان المحتاجة، بل يتم ضخها في مرافق تخزين الاتحاد الأوروبي، ربما كدفعات مقابل إمدادات الأسلحة.

وفي كلمته، طلب نيبينزيا من زملائه الغربيين، في المقام الأول الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، دحض الرواية المتعلقة بالحبوب مقابل الأسلحة، لكنه لم يحصل على جواب منهم.

المصدر: تاس