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May 20 2022 - 08:20

موظفو الخليوي يتوقفون اليوم عن العمل حتى إشعار آخر وتحرك تزامنا مع جلسة مجلس الوزراء

منذ 23 mins 20 May، 2022
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لبنان

أعلن مجلس نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان، التوقف عن العمل بدءا من الساعة 11 من قبل ظهر اليوم الجمعة، الى جانب التحرك ميدانيا، تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء “للحفاظ على هذا القطاع واستمراريّته ونيل الحقوق والحفاظ على المكتسبات”.

وجاء في رسالة وجهتها النقابة الى الموظفين: “يبدو واضحًا أنّ قطاع الإتّصالات وصل إلى مرحلةٍ صعبة ومعقدة الى درجة عالية واقترب الى حافة الإنهيار، بسبب تلكّؤ ومماطلة المعنيّين في اتّخاذ إجراءات لحماية القطاع منذ أشهر عدة. وهذا ما كنّا نحذر منه منذ وقت طويل ولكن يا للأسف ورغم تحذيراتنا منذ أكثر من سنة لم يتأثر المعنيّون وأصحاب الشّأن”.

أضافت: “لذلك، نحن كموظّفين أصحاب حق مدعوون الى اتّخاذ كلّ الخطوات التصعيدية للحفاظ على هذا القطاع واستمراريّته ونيل الحقوق والحفاظ على المكتسبات”.

ودعت الى “التّوقف عن العمل اليوم الجمعة السّاعة الحادية عشرة قبل الظهر وإقفال كل مراكز البيع في المناطق (حتى إشعار آخر) والتّجمع ابتداء من السّاعة الواحدة بعد الظهر أمام مبنى شركة ألفا (Pine) شيفروليه، طريق بعبدا تزامنًا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوريّ بعبدا.”

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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