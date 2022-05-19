الجيش اللبناني: توقيف اشخاص في المشرفية وحي السلم لمشاركتهم بمسيرات دراجات نارية جابت الضاحية وأطلقوا شعارات مذهبية

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي: “أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة المشرفية – بعبدا المدعو (ش.ر) من الجنسية الجزائرية، وفي منطقة حي السلم – بعبدا المواطنين (ح.م) و (ع.ن)، لمشاركتهم في مسيرات الدراجات النارية التي جابت الضاحية الجنوبية وأطلقت شعارات مذهبية وطائفية.

وأقدم الأول على إطلاق النار أثناء تلك المسيرات بتاريخي 16و17/5/2022، إضافة إلى تعاطي المخدرات والإتجار بالأسلحة والمشاركة في أحداث الطيونة، وضُبط بحوزته مسدسين حربيين وذخائر حربية. كما ضبط بحوزة الثالث مسدس حربي.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام