أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 19-05-2022

الأخبار

الحجم التمثيلي: حزب الله أول قوى التغيير ثانياً

ترشيحات رئاسة الحكومة تسابق استحقاق رئاسة المجلس: نوّاف سلام مجدداً؟ لبنان بين فرصة للتهدئة أو التصعيد

لعبة الابتزاز متواصلة بين المستوردين والمصارف و«المركزي»: توفير البنزين والقمح مقابل ضخّ الدولارات

النهار

مؤشرات الانهيار تسابق انطلاقة المجلس المنتخب

فنلندا والسويد رسميا نحو الأطلسي وروسيا سترد بـ”مفاجأة”

الامم المتحدة: حان الوقت للسياسيين العراقيين كي يرتقوا إلى مستوى أعلى

اللواء

الانهيار يتجاهل الانتخابات.. ويُحجِّم السباق إلى المناصب

جلسة مالية مرهقة للحكومة الراحلة غداً.. والكهرباء تُبشِّر بالعتمة!

حكومة أو لا حكومة: محور الكباش الأول

الجمهورية

عودة الطوابير أمام المحطات

واشنطن تدعم تسريع المبادرة الفرنسية

الديار

«مورفين» الانتخابات انتهى مفعوله… مؤشرات لانفجار قريب للأزمة الاقتصادية ــ المعيشية

«الوطني الحر» و «القوات» يتنازعان «التمثيل المسيحي»

الصراع على شكل الحكومة انطلق… واستحقاق الرئاسة في مهبّ الريح

البناء

نصرالله للتهدئة والتعاون مسؤوليّة… ونحو قانون انتخاب لا طائفيّ ونسبيّ ولبنان دائرة واحدة

الثنائيّ للتشاور بين الكتل نحو سلّة مجلسيّة تمثل الجميع تضمّ الرئيس ونائبه ورؤساء اللجان

بوصعب حاصباني وخلف في سباق نائب الرئيس… ونواب التغيير يتشاورون لتشكيل كتلة

المصدر: صحف