الطقس في لبنان غدا الأربعاء قليل الغيوم من دون تعديل في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا الأربعاء، قليل الغيوم الى غائم جزئياً احيانا من دون تعديل في درجات الحرارة، ويستمر تكون الضباب على المرتفعات وسوء الرؤية، وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

– الطقس المتوقع في لبنان

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً احيانا مع ارتفاع في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية ودون تعديل في المناطق الساحلية، ويتكون الضباب على المرتفعات ما يؤدي الى سوء الرؤية.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً احيانا دون تعديل في درجات الحرارة، و يستمر تكون الضباب على المرتفعات و سوء الرؤية.

الخميس: قليل الغيوم دون تعديل في درجات الحرارة مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الجمعة: صافٍ الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة و رياح ناشطة.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 18 الى 23 درجة، فوق الجبال من 15 الى 25 درجة، في الداخل من 15 الى 28 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10و 35 كلم/س.

– الانقشاع: متوسّط الى سيء أحيانًا بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و85%.

– حال البحر: هادئ.

– حرارة سطح الماء: 23 درجة.

– الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام