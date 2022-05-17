مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل أكثر من 50 شاباً فلسطينياً خلال قمعها مشيعين لجثمان الشهيد وليد الشريف بالقدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 17 2022 - 01:00

مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل أكثر من 50 شاباً فلسطينياً خلال قمعها مشيعين لجثمان الشهيد وليد الشريف بالقدس المحتلة

منذ 1 ساعة 16 May، 2022
أخبار موقع المنار

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