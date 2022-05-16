الفائزون في بيروت الأولى: غسان حاصباني، نقولا صحناوي، نديم الجميّل، جان طالوزيان ، بولا يعقوبيان، آغوب ترزيان، جهاد بقردوني ، سينتيا زرازير – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 16 2022 - 23:30

الفائزون في بيروت الأولى: غسان حاصباني، نقولا صحناوي، نديم الجميّل، جان طالوزيان ، بولا يعقوبيان، آغوب ترزيان، جهاد بقردوني ، سينتيا زرازير

منذ 48 mins 16 May، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة

شاركوا معنا في استطلاع برامج شهر رمضان المبارك
إستطلاع برامج شهر رمضان المبارك

إغلاق مشاركة