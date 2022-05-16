الفائزون بدائرة الشوف – عاليه : مارك ضو، أكرم شهيب، نزيه متى، راجي السعد، تيمور جنبلاط، جورج عدوان، مروان حماده، نجاة عون صليبا، سيزار أبي خليل، بلال عبدالله، حليمة القعقور، غسان عطالله، فريد البستاني – موقع قناة المنار – لبنان
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May 16 2022 - 23:30

الفائزون بدائرة الشوف – عاليه : مارك ضو، أكرم شهيب، نزيه متى، راجي السعد، تيمور جنبلاط، جورج عدوان، مروان حماده، نجاة عون صليبا، سيزار أبي خليل، بلال عبدالله، حليمة القعقور، غسان عطالله، فريد البستاني

منذ 49 mins 16 May، 2022
أخبار موقع المنار

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