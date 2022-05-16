الفائزون في البقاع الثانية : قبلان قبلان، وائل ابو فاعور، ياسين ياسين، حسن مراد، ياسين ياسين، شربل مارون، غسان السكاف – موقع قناة المنار – لبنان
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May 16 2022 - 18:56

الفائزون في البقاع الثانية : قبلان قبلان، وائل ابو فاعور، ياسين ياسين، حسن مراد، ياسين ياسين، شربل مارون، غسان السكاف

منذ 57 mins 16 May، 2022
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