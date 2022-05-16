الفائزون في دائرة جبل لبنان الأولى: زياد الحواط، رائد برو، ندى البستاني، نعمة افرام، شوقي الدكاش، فريد الخازن، سيمون أبي رميا، سليم الصايغ – موقع قناة المنار – لبنان
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May 16 2022 - 18:56

الفائزون في دائرة جبل لبنان الأولى: زياد الحواط، رائد برو، ندى البستاني، نعمة افرام، شوقي الدكاش، فريد الخازن، سيمون أبي رميا، سليم الصايغ

منذ 59 mins 16 May، 2022
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