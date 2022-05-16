وزير الخارجية التركي: أطلعنا الناتو على دعم السويد وفنلندا لمنظمات كردية “إرهابية”

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده أطلعت أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) على كيفية دعم السويد وفنلندا لتنظيم “بي كا كا، ي ب ك” الإرهابي. وأضاف الوزير التركي في مؤتمر صحفي الأحد، عقده على هامش اجتماع وزراء خارجية دول الناتو في العاصمة الألمانية برلين أنّ “الجانبين السويدي والفنلندي اقترحا خلال الاجتماع معهما، السبت الماضي، العمل من أجل إزالة المخاوف التركية بشأن انضمامهما إلى الناتو. ووصف تشاووش أوغلو تصريحات وزيرة خارجية السويد بخصوص العلاقة مع التنظيمات الإرهابية، بأنها “استفزازية وليست بناءة”.

كما أكد تشاووش أوغلو أن تركيا أكدت خلال الاجتماع أنها “لن تقبل تهرب السويد وفنلندا من تقديم الضمانات لسحب دعمهما للتنظيمات الإرهابية”. وأشار إلى دعم تركيا سياسة “الباب المفتوحة” لحلف الناتو، وأهمية تضامن أعضاء الحلف أمام التهديدات.

وأضاف أن “التصريحات الصادرة عن وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، بخلاف تصريحات نظيرته السويدية، آن ليندي، كانت متأنية، ويعرب فيها عن ثقته بإيجاد الحلول”. كما أكد الوزير التركي ضرورة وجود ضمانات أمنية بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو ووقف دعمهما للتنظيمات الإرهابية، لافتاً إلى “عدم قبول فرض دول تريد الانضمام للناتو قيودا على صادراتها إلى تركيا”.

المصدر: روسيا اليوم