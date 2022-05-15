ميقاتي: وزير الداخلية طلب من رؤساء الاقلام السماح لجميع الناخبين الموجودين داخل اقلام الاقتراع الادلاء بأصواتهم – موقع قناة المنار – لبنان
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May 15 2022 - 20:48

ميقاتي: وزير الداخلية طلب من رؤساء الاقلام السماح لجميع الناخبين الموجودين داخل اقلام الاقتراع الادلاء بأصواتهم

منذ 2 ساعة 15 May، 2022
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