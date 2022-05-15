نسب التصويت حتى الساعة في بعض قرى جنوب لبنان: عيتيت ٥٥.٤٧%، معركة ٥٥%، جويا ٣٩%، قانا ٤٠%، معروب ٥٨%، برج رحال ٦٢% وارزون ٦٧% – موقع قناة المنار – لبنان
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May 15 2022 - 20:48

نسب التصويت حتى الساعة في بعض قرى جنوب لبنان: عيتيت ٥٥.٤٧%، معركة ٥٥%، جويا ٣٩%، قانا ٤٠%، معروب ٥٨%، برج رحال ٦٢% وارزون ٦٧%

منذ 2 ساعة 15 May، 2022
أخبار موقع المنار

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