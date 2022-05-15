نسبة التصويت بلغت حتى الساعة 6:15 من عصر الاحد في بعض قرى جنوب لبنان: خربة سلم ٥٥%، بيت ليف ٥٤%، عيتا الشعب ٦٠%، كفرا ٥١%، الطيري ٦٠%، حولا ٥٤%، طيبة ٥٣%، مجدل سلم ٥٦%، مركبا ٥٨%، بني حيان ٦٨%، شهابية ٥٤%، صريفا ٥٧%، دير قانون النهر ٥٥%، طيرفلسيه ٥٥%، قليلة ٥٠%، مجدل زون ٥٦ – موقع قناة المنار – لبنان
نسبة التصويت بلغت حتى الساعة 6:15 من عصر الاحد في بعض قرى جنوب لبنان: خربة سلم ٥٥%، بيت ليف ٥٤%، عيتا الشعب ٦٠%، كفرا ٥١%، الطيري ٦٠%، حولا ٥٤%، طيبة ٥٣%، مجدل سلم ٥٦%، مركبا ٥٨%، بني حيان ٦٨%، شهابية ٥٤%، صريفا ٥٧%، دير قانون النهر ٥٥%، طيرفلسيه ٥٥%، قليلة ٥٠%، مجدل زون ٥٦