ماكينة حزب الله في منطقة بيروت حتى الساعة 02:30 ظهرا: نسبة الاقتراع في دائرة بيروت الثانية هي 21.5% وفي دائرة بعبدا 30% – موقع قناة المنار – لبنان
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May 15 2022 - 15:10

ماكينة حزب الله في منطقة بيروت حتى الساعة 02:30 ظهرا: نسبة الاقتراع في دائرة بيروت الثانية هي 21.5% وفي دائرة بعبدا 30%

منذ 39 mins 15 May، 2022
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