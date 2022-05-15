الشيخ الخطيب للمنار: ينبغي على المواطن ان يعبر عن موقفه بورقة الاقتراع حتى يكون مشاركا في بقاء وكرامة لبنان وحل مشاكله المعيشية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 15 2022 - 10:48

الشيخ الخطيب للمنار: ينبغي على المواطن ان يعبر عن موقفه بورقة الاقتراع حتى يكون مشاركا في بقاء وكرامة لبنان وحل مشاكله المعيشية

منذ 26 mins 15 May، 2022
أخبار موقع المنار

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