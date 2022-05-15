السيد صفي الدين لمراسل المنار: الآن وقت تصويت وليأت المواطنون لينتخبوا الصادقين ليحموا ويبنوا بلدهم والمطلوب التصويت بشكل كثيف وقوي – موقع قناة المنار – لبنان
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May 15 2022 - 08:24

السيد صفي الدين لمراسل المنار: الآن وقت تصويت وليأت المواطنون لينتخبوا الصادقين ليحموا ويبنوا بلدهم والمطلوب التصويت بشكل كثيف وقوي

منذ 52 mins 15 May، 2022
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