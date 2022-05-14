الخارجية الأرجنتينية: ندين جريمة اغتيال الصحفية شيرين أبوعاقلة خلال ممارسة عملها الصحفي (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 14 2022 - 19:56
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لبنان يخوض غداً انتخابات نيابية لاختيار 128 نائباً من بين 718 مرشحاً في 15 دائرة انتخابية
الأحوال الشخصية في لبنان: عدد الناخبين المدعوين للاقتراع في لبنان غداً يبلغ 3,741,833 ناخباً
صناديق الاقتراع للانتخابات النيابية توزعت على نحو ستة الاف وتسعمئة قلم في مختلف الأراضي اللبنانية
وزير الداخلية بسام مولوي: اكتمال الاستعدادات لإجراء الانتخابات على جميع المستويات والإدارية واللوجستية
مولوي: الخطط الأمنية التي ستواكب الانتخابات تتضمن توزيع العمل بين مختلف الأجهزة والتنسيق بينها وربطها بغرفة عمليات واحدة
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يوجه رسالة الى اللبنانيين الليلة الساعة 20:00 يتناول فيها أهمية الاستحقاق الانتخابي
مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد شينكر: حلفاؤنا في لبنان نرجسيّون وشخصانيّون وسيأكلون بعضهم بعضاً في الانتخابات
شينكر: عملت مع إعلاميين ورجال أعمال شيعة لمواجهة حزب الله ونحن من خفّض التصنيف الائتماني وعاقبنا البنوك
الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي يستقبل وزير الثقافة اللبناني محمد المرتضى في طهران
السيد رئيسي: لبنان بلد قوي بفعل شعبه الصامد والطامح للحرية والعزة وحزب الله بات نموذجا ورمزا للمقاومة والصمود
المرتضى: المعركة الأساس هي معركة بث الوعي لخطورة العدو ومحاذير التطبيع ولأهمية حفظ التنوع والثبات على مبدأ العيش الواحد
استشهاد الشاب المقدسي وليد الشريف متأثرا باصابته برصاص الاحتلال في المسجد الاقصى خلال شهر رمضان المبارك
حركة الجهاد الاسلامي: ننعى الشهيد وليد الشريف ونؤكد ان جرائم الاحتلال ودماء الابرياء ستكون لعنة تطارد الصهاينة
نادي الاسير الفلسطيني: تدهور خطير في صحة الاسير خليل عواودة (40 عاماً) بعد دخوله اليوم الـ73 من الاضراب عن الطعام
حركة حماس: تكرار دعوة الاحتلال لاقتحام المسجد الاقصى يوم غد الاحد في ذكرى النكبة تصعيد خطير ودفع الى صدام مفتوح
الخارجية الروسية: اذا قام الناتو بنشر قوى نووية قرب حدودنا فإن موسكو سترد بإجراءات مناسبة
الدفاع الروسية: استهداف 43 مركزا للقوات الاوكرانية خلال الساعات الـ24 الماضية
وكالة الصحافة الفرنسية عن الشركة الفنلندية المشغلة للكهرباء: روسيا أوقفت امدادات الكهرباء الى فنلندا
حركة الجهاد الاسلامي: ننعى الشهيد وليد الشريف ونؤكد ان جرائم الاحتلال ودماء الابرياء ستكون لعنة تطارد الصهاينة
نادي الاسير الفلسطيني: تدهور خطير في صحة الاسير خليل عواودة (40 عاماً) بعد دخوله اليوم الـ73 من الاضراب عن الطعام
حركة حماس: تكرار دعوة الاحتلال لاقتحام المسجد الاقصى يوم غد الاحد في ذكرى النكبة تصعيد خطير ودفع الى صدام مفتوح
الخارجية الروسية: اذا قام الناتو بنشر قوى نووية قرب حدودنا فإن موسكو سترد بإجراءات مناسبة
الدفاع الروسية: استهداف 43 مركزا للقوات الاوكرانية خلال الساعات الـ24 الماضية
وكالة الصحافة الفرنسية عن الشركة الفنلندية المشغلة للكهرباء: روسيا أوقفت امدادات الكهرباء الى فنلندا
خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري: الإدانة ثابتة وجريمة سلطات الاحتلال واضحة في اغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة
قوات الاحتلال تعتقل الفلسطيني محمود الديعي في مخيم جنين بعد اشتباكات عنيفة معه استمرت 4 ساعات
سرايا القدس: أوقعنا قوات الدفدوفان الصهيونية المقتحمة لمخيم جنين في كمين أدى إلى مصرع ضابط وإصابة عدد آخر
سرايا القدس: نجدد التزامنا بالدفاع عن أرضنا ومقدساتنا والوقوف سداً منيعاً في وجه القوات المعادية مهما كلفنا ذلك من ثمن
حركة حماس: اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي في جنين لن توهن عزم الشعب الفلسطيني ومقاومته
وكالة سانا: سقوط 5 شهداء وجرح 7 بينهم أطفال ومدنيين في عدوان اسرائيلي استهدف منطقة مصياف
القوة البحرية بالجيش الايراني تحبط عملية اختطاف سفينة تجارية ايرانية في خليج عدن من قبل قراصنة مجهولين
منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: مفاوضات فيينا أعيد فتحها وهناك أفق للتوصل إلى اتفاق نهائي
البنتاغون: اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الأميركي ونظيره الروسي لم يعالج أي مشكلة خطيرة ولم يؤد إلى تغييرات بسلوك الروس
إطلالة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعد ظهر يوم الجمعة خلال مهرجان شعبي في البقاع في عين بورضاي ورياق وسهل مشغرة
الدفاع البريطانية: قواتنا ستنفذ مناورات عسكرية هذا الشهر في واحدة من أكبر عمليات الانتشار منذ الحرب الباردة
تستقبل جمعية الإمداد كسوة العيد وزكاة الفطرة في جميع فروعها أو عبر الاتصال على الأرقام 01555717 -76641631 أو عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الخارجية الأرجنتينية: ندين جريمة اغتيال الصحفية شيرين أبوعاقلة خلال ممارسة عملها الصحفي (وكالة يونيوز)
منذ 3 ساعة
14 May، 2022
الارجنتين
الخارجية الارجنتينية
الشهيدة شيرين ابو عاقلة
العدو الصهيوني
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