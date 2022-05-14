تسليم صناديق الاقتراع في اتحاد بلديات بعلبك

أشرف وواكب محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر منذ السابعة صباحا على عملية تسليم صناديق الاقتراع ومستلزماتها إلى رؤساء الأقلام والكتبة في قاعة اتحاد بلدية بعلبك.

ويبلغ عدد مراكز الاقتراع في قضاء بعليك 141 مركزا فيما عدد أقلام الاقتراع 488 قلما.

وتشهد عمليات التسلم ازدحاما من قبل الموظفين، فيما تتولى عناصر من قوى الأمن الداخلي تنظيم آلية الدخول إلى قاعة الإتحاد عند المداخل.

وأكد المحافظ خضر أن “العملية تجري بشكل جيد، بالطبع هناك زحمة حيث يتم تسليم 488 صندوقا في قضاء بعلبك و 99 صندوقا في قضاء الهرمل، ولكن كل الأمور على أفضل ما يرام، عند السابعة صباحا تم تسليم أول صندوق، والعملية مستمرة حتى يتم تسليم آخر صندوق، ونحن نقدر جهود الموظفين الذين حضروا ابتداء من الخامسة فجرا، وهذا دليل ينم عن حرصهم على القيام بواجبهم على أكمل وجه”.

وأضاف: “هناك يومان أمامنا يتسمان بالتعب، ولكن سنقدم خلالهما كل ما يمكننا لانجاح العملية الانتخابية بكل شفافية وكل ديموقراطية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام