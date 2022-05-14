تسليم 192 صندوقا في مرجعيون – موقع قناة المنار – لبنان
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May 14 2022 - 10:40

تسليم 192 صندوقا في مرجعيون

منذ 23 mins 14 May، 2022
انتخابات 2022
لبنان

بدأت مند السادسة صباحا عملية تسليم صناديق الاقتراع في مرجعيون لرؤساء الاقلام وعددها نحو 192 صندوقا، موزعة على 38 مركز اقتراع مع كل لوازمها، والمخصصة لقرى وبلدات قضاء مرجعيون التي يبلغ عددها 32 بعدما كانت وصلت الى مبنى بلدية جديدة مرجعيون، تحت حراسة مشددة من القوى الأمنية.

وأشرف القائمقام وسام الحايك، بمعاونة مختار البلدة سامي عبلة على عملية تسليم الصناديق، ووضع اللمسات الأخيرة على كل الأمور اللوجستية والإدارية لتأمين حسن سير العملية الانتخابية، بمواكبة رئيس سرية درك مرجعيون الملازم اول نيكولا حايك.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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