بالصور: المهرجان الانتخابي لحزب الله في البقاع، المشاركون في مشغرة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 13 2022 - 22:00

بالصور: المهرجان الانتخابي لحزب الله في البقاع، المشاركون في مشغرة

منذ 1 ساعة 13 May، 2022
IMG-20220513-WA0171
لبنان

IMG-20220513-WA0184 IMG-20220513-WA0170 IMG-20220513-WA0174 IMG-20220513-WA0168 IMG-20220513-WA0171 IMG-20220513-WA0181 IMG-20220513-WA0180 IMG-20220513-WA0169 IMG-20220513-WA0178

IMG-20220513-WA0163 IMG-20220513-WA0165

علي شعيب- ماهر قمر

المصدر: مراسل الموقع

التعليقات

ذات صلة

شاركوا معنا في استطلاع برامج شهر رمضان المبارك
إستطلاع برامج شهر رمضان المبارك

إغلاق مشاركة