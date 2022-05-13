بالصور: المهرجان الانتخابي لحزب الله في البقاع، المشاركون في مشغرة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 13 2022 - 22:00
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حزب الله نظم مهرجانا انتخابيا في البقاع بمشاركة حاشدة من أهالي قرى وبلدات أقضية الهرمل وبعلبك والبقاع الغربي وزحلة
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله لأهل البقاع: أنتم المقاومة وسلاحها وتضحياتها وانتصاراتها ورجالها ونساؤها
السيد نصر الله: يريدون من أهل البقاع التخلي عن المقاومة وسلاحها من خلال الحصار والقصف المالي والسياسي والإعلامي
السيد نصر الله: قيادات المسيحيين التي راهنت على الإرهابيين لم تفكر بالمسيحيين في القرى الأمامية بل اعتبرتهم خسائر جانبية
السيد نصر الله: هل تكونون مع البندقية التي دافعت عن البقاع أو مع الذي قدم البندقية للجماعات الإرهابية لمهاجمة بيوتكم
السيد نصر الله: حضورنا في الدولة هو لتقديم الخدمات للمحرومين ولا نأخذ أموالا من الوزارات التي نتولاها بل ننفق مالنا فيها
السيد نصر الله: مشروع النفق الذي يصل بيروت بالبقاع مشروع استراتيجي ووزير الأشغال بدأ اتصالاته وسيتابعه كل نواب البقاع
السيد نصر الله: سنضع في أولوياتنا تعزيز القطاعين الزراعي والصناعي وسنبذل المزيد من الجهود لتحسين الانتاج وتصريفه
السيد نصر الله: يجب أن نعمل نيابيا وحكوميا على إنهاء ملف العلاقات اللبنانية السورية لما لذلك من أثار مهمة لكل البقاع
السيد نصر الله: هل سلاح المقاومة منع تنفيذ خطة الكهرباء أو إقامة السدود أو فتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية في لبنان
السيد نصر الله: هل سلاح المقاومة هو الذي حمى السياسات المالية المفجعة وتهريب المليارات من أموال المودعين أم الفريق الآخر
السيد نصر الله: من شكل لوائحه الانتخابية في السفارة الأميركية فليطالب واشنطن باسترجاع أموال المودعين المهربة
السيد نصر الله: قيمة "الاصبع" الذي يخوضون معركتهم لكسره هي أنه يمثل أصابعكم الضاغطة على الزناد وخياراتكم الرافضة للذل
السيد نصر الله: من يبقي هذا "الاصبع" مرفوعا هو اصابعكم في 15 أيار والبصم بالحبر أما الدم سيبقى يحمي الوطن ويحرس أبوابه
السيد نصر الله: الشهيدة شيرين أبو عاقلة كانت شاهدة على مظلومية الشعب الفلسطيني ودمها وصمة عار على وجه المطبعين
السيد نصر الله: الرسالة الأقوى من استشهاد ابو عاقلة أنها مسيحية وأن حقيقة العدو الإسرائيلي الوحشية لم تتغير
السيد نصر الله: رسالة شهادة شيرين أبو عاقلة أن الجميع بخطر من سياسات النظام الإسرائيلي العنصري واللاإنساني الذي لن يتبدل
رئيس مجلس النواب نبيه بري: استحقاق الانتخابات النيابية هو الأخطر في تاريخ لبنان المعاصر والأهم منذ اتفاق الطائف
دوائر السراي الحكومي في مختلف المناطق تتسلم صناديق الاقتراع تمهيداً لتسليمها صباح السبت الى رؤساء الاقلام
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: الحكومة ليست في وارد اتخاذ قرارات موجعة وجدول اعمال الجلسة المقبلة لم يحدد بعد
وزير الدفاع موريس سليم: الجيش سينتشر على الاراضي اللبنانية كافة خارج أقلام الاقتراع بدءاً من السبت لمؤازرة القوى الأمنية
قوات الاحتلال تعتدي بوحشية على المواطنين المشاركين في تشييع جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة في القدس المحتلة
الهلال الأحمر الفلسطيني: عشرات الاصابات خلال اقتحام شرطة الاحتلال المستشفى الفرنسي حيث جثمان الشهيدة أبو عاقلة
خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري: الإدانة ثابتة وجريمة سلطات الاحتلال واضحة في اغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة
قوات الاحتلال تعتقل الفلسطيني محمود الديعي في مخيم جنين بعد اشتباكات عنيفة معه استمرت 4 ساعات
اعلام العدو: مقتل ضابط اسرائيلي في اشتباكات جنين
حركة حماس: اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي في جنين لن توهن عزم الشعب الفلسطيني ومقاومته
القوة البحرية بالجيش الايراني تحبط عملية اختطاف سفينة تجارية ايرانية في خليج عدن من قبل قراصنة مجهولين
الرئيس الإيراني وأمير قطر يقدمان التعازي لأسرة الصحافية الشهيدة ابو عاقلة ويدعوان لمحاسبة الكيان الصهيوني على جريمته
شركة النفط اليمنية: بالتزامن مع إفراجه عن سفينتي الديزل "يوهود" و"برنسس خديجة" تحالف العدوان يحتجز السفينة "كورنيت"
شركة النفط اليمنية: "كورنيت" محملة بـ20 ألف طن بنزين و9 آلاف طن ديزل واحتجزت رغم تفتيشها وحصولها على التصاريح الأممية
الدفاع الروسية: إسقاط طائرة مسيرة وثلاثة صواريخ باليستية من طراز "توتشكا أو" فوق جزيرة زمييني الأوكرانية
نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: ما إن تصبح فنلندا والسويد عضوين في الناتو ستكون أراضيهما هدفا محتملا لروسيا
إطلالة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعد ظهر يوم الجمعة خلال مهرجان شعبي في البقاع في عين بورضاي ورياق وسهل مشغرة
الدفاع البريطانية: قواتنا ستنفذ مناورات عسكرية هذا الشهر في واحدة من أكبر عمليات الانتشار منذ الحرب الباردة
تستقبل جمعية الإمداد كسوة العيد وزكاة الفطرة في جميع فروعها أو عبر الاتصال على الأرقام 01555717 -76641631 أو عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
بالصور: المهرجان الانتخابي لحزب الله في البقاع، المشاركون في مشغرة
منذ 1 ساعة
13 May، 2022
لبنان
علي شعيب- ماهر قمر
المصدر:
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