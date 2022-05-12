مراسل المنار عن نسب اقتراع الموظفين ورؤساء الاقلام المولجين إدارة العملية الانتخابية: صور ٥٨٪ بنت جبيل ٤٧٪ مرجعيون ٤٦٪ حاصبيا ٤١٪ – موقع قناة المنار – لبنان
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May 12 2022 - 15:46

مراسل المنار عن نسب اقتراع الموظفين ورؤساء الاقلام المولجين إدارة العملية الانتخابية: صور ٥٨٪ بنت جبيل ٤٧٪ مرجعيون ٤٦٪ حاصبيا ٤١٪

منذ 38 mins 12 May، 2022
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