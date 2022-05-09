خطيب الاقصى: المسجد الأقصى للمسلمين وحدهم ولا حق لغيرهم فيه

أكد خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد أحمد حسين الإثنين أن “المسجد الأقصى بمساحته الكاملة 144 دونماً هو للمسلمين وحدهم، ولا حق لغيرهم فيه، وذلك ثابت بقرارٍ رباني، ومؤكد بقرارات دولية أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، فضلًا عن قرارات اليونسكو المتعاقبة بهذا الشأن”.

كلام المفتي حسين جاء ردا على تصريحات رئيس حكومة العدو الاسرائيلي نفتالي بينيت الذي ادعى أن القرارات المتعلقة بالمسجد الأقصى المبارك والقدس جميعها تتخذ من قبل سلطات العدو من دون أي اهتمام باعتبارات خارجية.

وأضاف المفتي حسين أن “سلطات الاحتلال لا تمتلك أي شرعية دينية أو تاريخية أو قانونية في المدينة المقدسة، وإنما هي سلطة احتلال غير شرعية، جاثمة فوق أرضنا الفلسطينية وتمارس الإرهاب بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته”، واكد أن “المسجد الأقصى المبارك سيبقى إسلامياً فلسطينيا لا يقبل الشراكة أو القسمة وأن الاحتلال إلى زوال”.

وأوضح المفتي حسين أن “التصريحات التي تصدر بهذا الخصوص عن قادة سلطات الاحتلال والمنظمات الصهيونية هي عنصرية بامتياز، وتصب في جانب تصعيد العدوان ضد القدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى، بهدف تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك”.

المصدر: فلسطين اليوم