فتح صناديق اقتراع في الولايات المتحدة الأميركية وأميركا اللاتينية

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأن صناديق الاقتراع فتحت عند الثالثة من بعد الظهر بتوقيت بيروت في ثلاث دول في أميركا اللاتينية وأربع ولايات أميركية، وصندوق اقتراع واحد في مركز اقتراع واحد في كولومبيا، ومن المقرر أن يقترع فيه 273 ناخبا، على أن يقفل هذا الصندوق عند السادسة من فجر يوم غد الاثنين بتوقيت بيروت.

وفي التوقيت عينه، أي عند الثالثة، فتح صندوقا اقتراع في مركزين في الإكوادور أمام 219 ناخبا، وسيقفلان عند السادسة من فجر الاثنين.

وفي المكسيك حيث تم تسجيل 1242 ناخبا، فقد فتحت 4 صناديق في 3 مراكز، على أن تقفل عند السادسة فجرا.

أما في الولايات المتحدة الأميركية، فقد فتحت 10 أقلام في 7 مراكز موزعة على 4 ولايات هي: تكساس، ألاباما، إلينوي ومينيسوتا، حيث سيقترع 4016 ناخبا، على أن تستمر عملية الاقتراع حتى السادسة من فجر غد الاثنين بالتوقيت المحلي لبيروت.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام