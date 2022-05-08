طقس بداية الأسبوع قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي وبسيط بالحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الاجوية، ان يكون الطقس غدا الاثنين قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي وبسيط بدرجات الحرارة. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس ربيعي مستقر مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، يتقلب محليا بعد ظهر يوم الأربعاء.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر أيار بين 18 و 27 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل وضباب محلي على المرتفعات كما تنشط الرياح أحيانا.

الإثنين: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي وبسيط بدرجات الحرارة.

الثلاثاء: قليل الغيوم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة في المناطق الداخلية اعتبارا من بعد الظهر

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 12 الى 25 درجة، فوق الجبال من 9 الى21 درجة، في الداخل من 10 الى 21 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية الى شمالية غربية نهارا، شمالية الى شمالية شرقية ليلا، سرعتها بين 15و 30 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط اجمالاً.

– الرطوبة النسبية على الساحل:بين 40 و 75%.

المصدر: الوكالة الوطنية