الرئيس عون: نتمنى أن تحصل الانتخابات لاحقًا عبر رمز سرّي لكل مواطن وينتخب من منزله – موقع قناة المنار – لبنان
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May 8 2022 - 13:14

الرئيس عون: نتمنى أن تحصل الانتخابات لاحقًا عبر رمز سرّي لكل مواطن وينتخب من منزله

منذ 2 ساعة 8 May، 2022
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