الرئيس عون من وزارة الخارجية: أتمنى أن تنتهي هذه الانتخابات دون مشاكل أو اضطرابات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 8 2022 - 13:14

الرئيس عون من وزارة الخارجية: أتمنى أن تنتهي هذه الانتخابات دون مشاكل أو اضطرابات

منذ 2 ساعة 8 May، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة