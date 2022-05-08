احتياطات المعادن المكتشفة في ايران تنمو 27 مليار دولار

أظهرت احصائيات جديدة لحجم احتياطات المعادن المكتشفة في ايران خلال سنوات 2013 حتى 2022، تسجيلها زيادة بقيمة 27.8 مليار دولار.

وأوضح تقرير لمنظمة تحديث وتطوير المناجم والصناعات التعدينية الايرانية ( ايميدرو) الحكومية ، أن الاحصائيات الجديدة بمجال الاكتشافات، قد أظهرت اكتشاف 977 مليون طن من الخام الحديد، و496 مليون طن جديدة من الفحم، و182 طنا جديدة من الذهب خلال السنوات المذكورة.

وأشارت أن احتياطي النحاس وصل الى 14 مليون طن والرصاص والزنك الى 6 ملايين طن.

واكد تقرير المنظمة أن الحجم الاحتياطي الجديد لمواد معدنية أخرى ازداد ايضا مثل المحلول الملحي(Brine) 363 ملیون طنا، والباريت 103 ملايين طن وعناصر التربة النادرة 85 مليون طن والبوكسيت 17 مليون طن والإثمد 6 ملايين طن.

المصدر: فارس