موسكو تعلن تدمير كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد العسكري الأميركي والغربي بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا بضربات دقيقة من صواريخ “إسكندر” – موقع قناة المنار – لبنان
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May 7 2022 - 23:00

موسكو تعلن تدمير كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد العسكري الأميركي والغربي بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا بضربات دقيقة من صواريخ “إسكندر”

منذ 2 ساعة 7 May، 2022
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