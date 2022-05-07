الخطوط الجوية النيجيرية تعلق عملياتها ابتداءً من 9 ايار بسبب ارتفاع أسعار الوقود – موقع قناة المنار – لبنان
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May 7 2022 - 17:00
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حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الخطوط الجوية النيجيرية تعلق عملياتها ابتداءً من 9 ايار بسبب ارتفاع أسعار الوقود
منذ 2 ساعة
7 May، 2022
المصدر:
روسيا اليوم
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