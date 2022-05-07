إذاعة جيش الاحتلال: المجلس الأعلى للتخطيط والبناء “الإسرائيلي” سيصادق الأسبوع المقبل على بناء 3988 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 7 2022 - 17:00

إذاعة جيش الاحتلال: المجلس الأعلى للتخطيط والبناء “الإسرائيلي” سيصادق الأسبوع المقبل على بناء 3988 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة

منذ 2 ساعة 7 May، 2022
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