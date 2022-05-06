فلسطين المحتلة : مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة قريوت جنوب شرقي نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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May 6 2022 - 15:42
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انطلاق أولى مراحل الانتخابات النيابية باقتراع المغتربين في عشر دول في آسيا وأفريقيا والتي تعتمد يوم الجمعة عطلة رسمية
وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب يعبّر عن ارتياحه لسير عملية اقتراع المغتربين ويأمل أن تلامس النسبة الـ70%
الخارجية اللبنانية تتابع سير العملية الانتخابية عبر شاشات تنقل بصورة مباشرة اقتراع المغتربين من الدول العشر
مقتل 3 مستوطنين صهاينة على الأقل وإصابة 6 آخرين في عملية بطولية مزدوجة في مستوطنة "إلعاد" شرقي تل ابيب
فصائل المقاومة الفلسطينية تبارك العملية البطولية في إلعاد وتعتبرها ردا على غطرسة الاحتلال بحق المرابطين في المسجد الاقصى
حركة حماس تبارك عملية "إلعاد" البطولية وتعتبر أن اقتحام المسجد الأقصى لا يمكن أن يمر من دون عقاب
اعلام العدو: الاجراءات الاسرائيلية تفشل في منع عملية "العاد" وليس بيد الحكومة حلول سحرية لمواجهة هذه العمليات
الحشد الشعبي العراقي يحبط هجومين لـ"داعش" في ذيابة وإمام ويس في ديالى شرق العاصمة بغداد
مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا: أوكرانيا تشهد حرباً بالوكالة يخوضها الغرب ضد روسيا
المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة: التوسع المطرد لحلف الناتو شرقا لم يجعل أوروبا أكثر أمانًا وإنما زرع بذور الصراع
الكرملين ينفي اعتذار الرئيس الروسي إلى رئيس وزراء العدو عن تصريحات وزير الخارجية سيرغي لافروف بشأن يهودية هتلر
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب: أميركا لم تعد محترمة في العالم وتسير إلى الجحيم
ارتفاع أسعار النفط العالمية بعد الكشف عن خطط الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على موسكو تشمل فرض حظر على الخام
المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة: التوسع المطرد لحلف الناتو شرقا لم يجعل أوروبا أكثر أمانًا وإنما زرع بذور الصراع
مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا: أوكرانيا تشهد حرباً بالوكالة يخوضها الغرب ضد روسيا
الكرملين ينفي اعتذار الرئيس الروسي إلى رئيس وزراء العدو عن تصريحات وزير الخارجية سيرغي لافروف بشأن يهودية هتلر
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب: أميركا لم تعد محترمة في العالم وتسير إلى الجحيم
مجلس الوزراء يطلب من مصرف لبنان فتح اعتماد بقيمة 35 مليون دولار لزوم تأمين الدواء ومواد أولية لصناعة الأدوية
قائد الجيش استقبل أهالي ضحايا مركب طرابلس وناجين: التحقيق سلك مساره القانوني وسيستكمل بكل شفافية وحياد
قوى الأمن الداخلي: ضبط 16 سيارة مسروقة من داخل الأراضي السورية سبق أن تم التعميم عنها عبر الانتربول وتسليمها لمالكيها
الاتحاد اللبناني لكرة القدم يؤجل مباريات الدوري بعد إيعاز وزير الداخلية للقوى الأمنية بمنع الفرق من دخول الملاعب
الرئيس الإيراني في اتصال مع رئيس الوزراء العراقي: نأمل أن يتمتع العراق بالتماسك والوحدة لتشكيل حكومة مقتدرة وقوية
الكرملين يؤكد تشغيل الممرات الإنسانية في موقع مصنع آزوفستال في مدينة ماريوبول الأوكرانية الإستراتيجية
اتفاق بين السعودية وروسيا ومنتجي النفط الرئيسيين الآخرين في "أوبك+" على زيادة هامشية أخرى في الإنتاج
الاتحاد اللبناني لكرة القدم يؤجل مباريات الدوري بعد إيعاز وزير الداخلية للقوى الأمنية بمنع الفرق من دخول الملاعب
الرئيس الإيراني في اتصال مع رئيس الوزراء العراقي: نأمل أن يتمتع العراق بالتماسك والوحدة لتشكيل حكومة مقتدرة وقوية
أكثر من 5 آلاف حالة اختناق في محافظات العراق وتعليق الرحلات في مطار النجف الأشرف جراء العاصفة الترابية التي تضرب البلاد
الكرملين يتهم دول الغرب بالحؤول دون نهاية سريعة للحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا بتزويد كييف بالأسلحة
الكرملين يؤكد تشغيل الممرات الإنسانية في موقع مصنع آزوفستال في مدينة ماريوبول الأوكرانية الإستراتيجية
اتفاق بين السعودية وروسيا ومنتجي النفط الرئيسيين الآخرين في "أوبك+" على زيادة هامشية أخرى في الإنتاج
بلجيكا تحتجز 3 آلاف حاوية و5 آلاف مركبة كانت في طريقها إلى روسيا بسبب العقوبات الأوروبية المفروضة ضد موسكو
بلومبرغ: الاتحاد الأوروبي يخطط لتوقيع مذكرة تفاهم مع مصر والكيان الإسرائيلي لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال لدوله
قوات الأمن الليبية تلقي القبض على 15 سجيناً من الذين فروا من سجن مليتة الواقع بين العجيلات وزوارة فجر الإثنين
حركة الشباب الصومالية تسيطر على معسكر تابع لقوات بعثة الاتحاد الأفريقي وسط البلاد بعد مواجهات عنيفة
مالي تعلن الانسحاب من المعاهدات العسكرية مع فرنسا بعد قيامها بتعليق العمليات المشتركة مع الجيش المالي وإنهاء عملية برخان
تستقبل جمعية الإمداد كسوة العيد وزكاة الفطرة في جميع فروعها أو عبر الاتصال على الأرقام 01555717 -76641631 أو عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
فلسطين المحتلة : مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة قريوت جنوب شرقي نابلس
منذ 1 ساعة
6 May، 2022
بلدة قريوت
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