فلسطين المحتلة : مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة قريوت جنوب شرقي نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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May 6 2022 - 15:42

فلسطين المحتلة : مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة قريوت جنوب شرقي نابلس

منذ 1 ساعة 6 May، 2022
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