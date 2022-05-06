انطلاق صفارات الإنذار في مدينة أوديسا وفي العاصمة كييف – موقع قناة المنار – لبنان
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May 6 2022 - 15:42

انطلاق صفارات الإنذار في مدينة أوديسا وفي العاصمة كييف

منذ 3 ساعة 6 May، 2022
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