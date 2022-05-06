المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية: عودة النازحين لم تغب يوما عن مواقف الرئيس عون وطرحت امس مجددا في اجتماع خصص للبحث في الموقف اللبناني في مؤتمر بروكسل – موقع قناة المنار – لبنان
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May 6 2022 - 15:42

المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية: عودة النازحين لم تغب يوما عن مواقف الرئيس عون وطرحت امس مجددا في اجتماع خصص للبحث في الموقف اللبناني في مؤتمر بروكسل

منذ 3 ساعة 6 May، 2022
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