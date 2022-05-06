الوزير بو حبيب : لم يحصل أي تقصير من جانبنا في توزيع المقترعين على الأقلام – موقع قناة المنار – لبنان
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May 6 2022 - 09:10
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فلسطين المحتلة: 3 قتلى و6 مصابين بينهم 2 ميؤوس منهما بعملية إطلاق النار والطعن في مستوطنة "العاد" شرق تل أبيب
إعلام العدو: أكثر من منفذ للعملية المزدوجة في مستوطنة "العاد" قرب تل أبيب ومروحيات الاحتلال تشارك بالبحث عن المنفذين
رئيس وزراء العدو يجري مشاورات أمنية بعد عملية "إلعاد" ووزير الحرب الإسرائيلي يعقد اجتماعا مع رئيس الأركان في وزارة الحرب
رئيس الكنيست الإسرائيلي: فرحة استقلال اسرائيل انقلبت إلى يوم مريع وحزين وهذا يعكس ثمن العيش في هذه البلاد
السفير الأميركي في كيان العدو: نهاية تمزق القلب ليوم استقلال اسرائيل في "إلعاد"
حركة حماس: عملية "إلعاد" تطبيق عملي لما حذرت منه المقاومة بأن الأقصى خط أحمر
حركة الجهاد الإسلامي: عملية "إلعاد" هي انتصار للأقصى بعدما تجاوز جيش الاحتلال والمستوطنون الخطوط الحمراء
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية: الأقصى خط أحمر لا يخضع لأي مساومات ولا يقبل القسمة
هنية: تهديدات العدو باغتيال القادة لن تثنينا عن الدفاع عن أرضنا وقدسنا وحقنا في العودة وتحرير أسرانا
الجبهة الشعبية: العملية هي رد شعبنا على الاعتداءات والمقاومة لم تخلف وعدها مع القدس
حركة فتح الانتفاضة: العملية تؤكد أن المسجد الأقصى والقدس خط أحمر وسندافع عنهما بكل الوسائل المتاحة
حركة المرابطون: العملية تؤكد أن الشباب الفلسطيني كان وسيبقى أمل أمة العرب وتؤكد للقدس بأننا قادمون
لبنان يدخل مرحلة الصمت الانتخابي الأول لانتخابات المغتربين في السادس من أيار
رئيس الحكومة ووزير الخارجية يفتتحان الغرفة الخاصة بإدارة ومراقبة الانتخابات النيابية في الخارج في مبنى وزارة الخارجية
وزير الخارجية عبد الله بو حبيب من بعبدا: لبنان لا يمكنه ان يحذو حذو تركيا في ما يتعلق بملف النازحين السوريين
مجلس الوزراء يعقد جلسة عادية في السرايا الكبير وعلى جدول الأعمال 40 بندا تتعلق بفتح ونقل اعتمادات مالية واتفاقيات دولية
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مستهل الجلسة: لا خيار أمامنا إلا صندوق النقد والكابيتال كونترول متاح للنقاش والتعديل
مجلس الوزراء يطلب من مصرف لبنان فتح اعتماد بقيمة 35 مليون دولار لزوم تأمين الدواء ومواد أولية لصناعة الأدوية
قائد الجيش استقبل أهالي ضحايا مركب طرابلس وناجين: التحقيق سلك مساره القانوني وسيستكمل بكل شفافية وحياد
قوى الأمن الداخلي: ضبط 16 سيارة مسروقة من داخل الأراضي السورية سبق أن تم التعميم عنها عبر الانتربول وتسليمها لمالكيها
الاتحاد اللبناني لكرة القدم يؤجل مباريات الدوري بعد إيعاز وزير الداخلية للقوى الأمنية بمنع الفرق من دخول الملاعب
الرئيس الإيراني في اتصال مع رئيس الوزراء العراقي: نأمل أن يتمتع العراق بالتماسك والوحدة لتشكيل حكومة مقتدرة وقوية
الكرملين يؤكد تشغيل الممرات الإنسانية في موقع مصنع آزوفستال في مدينة ماريوبول الأوكرانية الإستراتيجية
اتفاق بين السعودية وروسيا ومنتجي النفط الرئيسيين الآخرين في "أوبك+" على زيادة هامشية أخرى في الإنتاج
الاتحاد اللبناني لكرة القدم يؤجل مباريات الدوري بعد إيعاز وزير الداخلية للقوى الأمنية بمنع الفرق من دخول الملاعب
الرئيس الإيراني في اتصال مع رئيس الوزراء العراقي: نأمل أن يتمتع العراق بالتماسك والوحدة لتشكيل حكومة مقتدرة وقوية
أكثر من 5 آلاف حالة اختناق في محافظات العراق وتعليق الرحلات في مطار النجف الأشرف جراء العاصفة الترابية التي تضرب البلاد
الكرملين يتهم دول الغرب بالحؤول دون نهاية سريعة للحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا بتزويد كييف بالأسلحة
الكرملين يؤكد تشغيل الممرات الإنسانية في موقع مصنع آزوفستال في مدينة ماريوبول الأوكرانية الإستراتيجية
اتفاق بين السعودية وروسيا ومنتجي النفط الرئيسيين الآخرين في "أوبك+" على زيادة هامشية أخرى في الإنتاج
بلجيكا تحتجز 3 آلاف حاوية و5 آلاف مركبة كانت في طريقها إلى روسيا بسبب العقوبات الأوروبية المفروضة ضد موسكو
بلومبرغ: الاتحاد الأوروبي يخطط لتوقيع مذكرة تفاهم مع مصر والكيان الإسرائيلي لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال لدوله
قوات الأمن الليبية تلقي القبض على 15 سجيناً من الذين فروا من سجن مليتة الواقع بين العجيلات وزوارة فجر الإثنين
حركة الشباب الصومالية تسيطر على معسكر تابع لقوات بعثة الاتحاد الأفريقي وسط البلاد بعد مواجهات عنيفة
مالي تعلن الانسحاب من المعاهدات العسكرية مع فرنسا بعد قيامها بتعليق العمليات المشتركة مع الجيش المالي وإنهاء عملية برخان
تستقبل جمعية الإمداد كسوة العيد وزكاة الفطرة في جميع فروعها أو عبر الاتصال على الأرقام 01555717 -76641631 أو عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الوزير بو حبيب : لم يحصل أي تقصير من جانبنا في توزيع المقترعين على الأقلام
منذ 26 mins
6 May، 2022
الوزير بو حبيب
التعليقات
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الوزير بو حبيب : أتمنى أن تكون نسبة الاقتراع جيّدة جداً في نهاية اليوم وأن تلامس الـ70 في المئة
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الرئيس ميقاتي ترأس اجتماع اللجنة الوزارية لدراسة خطة الكهرباء وتابع مع بو حبيب تداعيات الازمة الاوكرانية
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