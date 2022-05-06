صحيفة إنتلي تايمز العبرية: أحد منفذي عملية إلعاد حاول اختطاف سلاح أحد عناصر الشرطة الإسرائيلية أثناء تنفيذ العملية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 6 2022 - 00:52

صحيفة إنتلي تايمز العبرية: أحد منفذي عملية إلعاد حاول اختطاف سلاح أحد عناصر الشرطة الإسرائيلية أثناء تنفيذ العملية

منذ 25 mins 6 May، 2022
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