العدو الاسرائيلي اعتقل فلسطينيا من مسافر يطا بالضفة المحتلة

اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي الخميس فلسطينيا من مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محمود يوسف ادعيس (46 عاما) أثناء تواجده في أرضه بمنطقة المرتبة التابعة لتجمع الجوايا شرق بلدة يطا”.

ولفتت المصادر الى أن “قوات الاحتلال كانت قد منعت الأربعاء المواطن ادعيس من دخول أرضه والعمل فيها واستولت على معدات زراعية فأس ومجارف ولوازم نصب خيمة من مواسير وأغطيه وحبال، كان قد أحضرها للاعتناء بمحاصيله بعد أن قامت مجموعة من الصهاينة من مستوطنة ماعون برعيها وتدمير نحو 20 دونما من محاصيل المواطنين الموسمية في تلك المنطقة”.

المصدر: وكالة وفا