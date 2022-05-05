الكرملين: الدعم الغربي لكييف لن يمنع روسيا من تحقيق أهداف عمليتها في أوكرانيا

أعرب الكرملين عن قناعته بقدرة روسيا على تحقيق الأهداف المطروحة ضمن إطار عمليتها العسكرية في أوكرانيا رغم استمرار دول الغرب في تقديم دعم عسكري واستخباراتي إلى حكومة كييف.

الموقف الروسي جاء على لسان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الخميس في معرض تعليقه للصحفيين على تقرير أفادت فيه صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إن “كييف استخدمت معطيات استخباراتية تسلمتها من واشنطن لاستهداف القوات الروسية ما أسفر عن مقتل عد من الضباط الروس”.

وقال بيسكوف “عسكريونا على دراية تامة بتسليم الولايات المتحدة وبريطانيا والناتو على أساس مستمر معطيات استخباراتية وغيرها إلى القوات المسلحة الأوكرانية، هذا الأمر معروف جيدا”، وأضاف أن “هذا الدعم الاستخباراتي بالإضافة إلى استمرار صادرات الأسلحة من الغرب إلى أوكرانيا لا تسهم في إتمام العملية (العسكرية الروسية) على وجه السرعة لكن في الوقت نفسه ليس من شأنها منع تحقيق الأهداف المطروحة ضمن إطار العملية العسكرية الخاصة”.

المصدر: روسيا اليوم