الرئيس بري أمام وفد من عشيرة الكريدين العربية: مثيرو الفتن مشبوهون في إنتمائهم الوطني وحتى الديني – موقع قناة المنار – لبنان
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May 5 2022 - 14:34

الرئيس بري أمام وفد من عشيرة الكريدين العربية: مثيرو الفتن مشبوهون في إنتمائهم الوطني وحتى الديني

منذ 1 ساعة 5 May، 2022
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لبنان

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال استقباله وفدا من عشيرة الكريدين العربية المقيمة في منطقتي الزهراني والوزاني برئاسة الشيخ مصطفى المحمد عمر المصطفى في قاعة أدهم خنجر في دارته في المصيلح، “أن حب الوطن من الإيمان، وأن مثيري الفتن في أي ظرف كان إنتخابي أو غير إنتخابي بين أبناء الوطن الواحد وبين أبناء الدين الواحد مشبوهون في إنتمائهم الوطني وحتى الديني”.

وقال “إن الفتنة وموقظيها ملعونون في كل رسالات السماء وهي، أي الفتنة، في نتائجها لا تخدم إلا مصلحة إسرائيل التي كانت وستبقى هي العدو للبنان والعرب بمسلميهم ومسيحييهم”.

بدوره، الشيخ مصطفى المحمد ألقى كلمة نوه فيها بالمواقف الوطنية الجامعة والموحدة للرئيس بري.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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